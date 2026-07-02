Від початку повномасштабної війни фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тис. російських кібератак і критичних кіберінцидентів. Частина з них була спрямована проти українських медіа.

Статистика кібератак та інцидентів за час великої війни в Україні

Як повідомив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадний генерал Володимир Карастельов, після 24 лютого 2022 року Росія суттєво посилила кібератаки проти України. Серед головних цілей ворога, окрім державних органів, фінансових установ та оборонного сектору, залишаються українські засоби масової інформації.

Карастельов навів приклад масштабної DDoS-атаки, яку російські хакери здійснили у 2026 році проти одного із загальнонаціональних телеканалів. Вона тривала близько трьох годин, а ботмережа генерувала до 200 тис. запитів щохвилини з вузлів в Азії, Європі та США.

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Атака була спрямована на прикладний рівень сайту: зловмисники імітували дії реальних користувачів, щоб перевантажити сервер складними запитами та зробити ресурс недоступним. Однак завдяки оперативній роботі кіберфахівців СБУ сайт продовжив працювати.

Ще один напад російські хакери здійснили у 2025 році проти однієї з провідних українських телегруп. За даними СБУ, атака почалася з фішингової кампанії, а паралельно зловмисники намагалися проникнути через суміжну інфраструктуру.

Фахівці СБУ вчасно виявили вторгнення та не допустили, щоб ворог отримав контроль над ресурсом і використав його для публікації пропагандистського контенту від імені українського медіа.

Для посилення кіберзахисту українських ЗМІ СБУ спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення реалізує проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих та регіональних медіа.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк наголосила, що мета проєкту — не лише реагувати на кібератаки після їх здійснення, а й допомогти регіональним редакціям самостійно виявляти загрози, захищати цифрові ресурси та забезпечувати безперервну роботу в умовах війни.

У 2026 році в межах цього проєкту провели серію практичних тренінгів із кібербезпеки для представників регіональних медіа. Навчання відбулося на 20 регіональних майданчиках і охопило представників 21 області України.

У тренінгах взяли участь майже 450 людей — керівники медіа, журналісти, редактори, адміністратори цифрових ресурсів та технічні спеціалісти редакцій.

Джерело : СБУ

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