Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 2 июля: ВСУ уничтожили 1 140 оккупантов и 57 артсистем
За последние сутки Силы обороны ликвидировали на фронте как минимум 1 140 российских оккупантов.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 2 июля 2026 года
- личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек
- танков – 12 069 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 24 861 (+5) шт.;
- артиллерийских систем — 45 168 (+57) шт.;
- РСЗО — 1 910 (+7) шт.;
- средств ПВО — 1 459 (+0) шт.;
- самолетов — 436 (+0) шт.;
- вертолетов — 353 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) шт.;
- крылатых ракет – 4 798 (+1) шт.;
- кораблей/катеров – 33 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) шт.;
- специальной техники – 4 376 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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