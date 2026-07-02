За последние сутки Силы обороны ликвидировали на фронте как минимум 1 140 российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 2 июля 2026 года

личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек

танков – 12 069 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 24 861 (+5) шт.;

артиллерийских систем — 45 168 (+57) шт.;

РСЗО — 1 910 (+7) шт.;

средств ПВО — 1 459 (+0) шт.;

самолетов — 436 (+0) шт.;

вертолетов — 353 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) шт.;

крылатых ракет – 4 798 (+1) шт.;

кораблей/катеров – 33 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) шт.;

специальной техники – 4 376 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.