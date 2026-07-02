За последние сутки Силы обороны ликвидировали на фронте как минимум 1 140 российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 2 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек
  • танков – 12 069 (+0) шт.;
  • боевых бронированных машин – 24 861 (+5) шт.;
  • артиллерийских систем — 45 168 (+57) шт.;
  • РСЗО — 1 910 (+7) шт.;
  • средств ПВО — 1 459 (+0) шт.;
  • самолетов — 436 (+0) шт.;
  • вертолетов — 353 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) шт.;
  • крылатых ракет – 4 798 (+1) шт.;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) шт.;
  • специальной техники – 4 376 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

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