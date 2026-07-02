Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 140 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 2 липня 2026 року

особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб

танків – 12 069 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;

артилерійських систем – 45 168 (+57) од;

РСЗВ – 1 910 (+7) од;

засобів ППО – 1 459 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;

крилатих ракет – 4 798 (+1) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353) од;

спеціальної техніки – 4 376 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

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