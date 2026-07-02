Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 2 липня: ЗСУ знищили 1 140 окупантів та 57 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 140 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 2 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб
- танків – 12 069 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;
- артилерійських систем – 45 168 (+57) од;
- РСЗВ – 1 910 (+7) од;
- засобів ППО – 1 459 (+0) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;
- крилатих ракет – 4 798 (+1) од;
- кораблів/катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353) од;
- спеціальної техніки – 4 376 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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