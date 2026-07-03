Число погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 30 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Число погибших в Киеве 2 июля

По его словам, еще трое человек не выходят на связь. Их судьба пока остаётся неизвестной, а поисково-спасательные работы на месте вражеского удара продолжаются.

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Накануне директор Департамента здравоохранения КГВА Татьяна Мостепан сообщала, что в результате российской атаки пострадали 96 человек.

Последствия атаки на Киев 2 июля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о состоянии пострадавших в результате российской атаки.

По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки. Все они находятся в стационаре, их состояние улучшается. Всего в столичных больницах находятся четверо пострадавших детей.

— В то же время 10-летний мальчик, о котором сообщали накануне, вероятно, остался сиротой, ведь его родители считаются пропавшими без вести. В больнице рядом с ребенком находится дедушка, — сказал Виталий Кличко.

Также в настоящее время считается пропавшей без вести 15-летняя девочка.

По словам мэра, на данный момент в результате массированной атаки на Киев погибли 30 человек, ещё 92 получили ранения. В стационарах городских больниц находятся 56 пострадавших, среди них шестеро медиков.

Сегодня, 3 июля, в Киеве объявлен День траура по жертвам российской атаки. По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Киев дронами и ракетами.

Всего известно о более чем 30 объектах в столице, пострадавших в результате обстрела. В частности, в Дарницком районе повреждены многоэтажные жилые дома и частная застройка. В одном из девятиэтажных домов разрушения зафиксированы с первого по шестой этаж.

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