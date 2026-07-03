Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Кількість жертв атаки на Київ 2 липня

Кількість жертв атаки на Київ 2 липня зросла до 30.

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Ще 10 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський, не виходять на зв’язок.

Зокрема, наразі вважається зниклою безвісти 15-річна дівчинка.

Їхня доля наразі залишається невідомою, а пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару тривають.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ 2 липня

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ 2 липня, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сягнула 99.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про стан постраждалих унаслідок російської атаки.

За його словами, лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, п’ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Усі вони перебувають у стаціонарі, мають позитивну динаміку. Загалом у столичних лікарнях перебувають четверо постраждалих дітей.

— Водночас 10-річний хлопчик, про якого повідомляли напередодні, ймовірно, залишився сиротою, адже його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні поруч із дитиною перебуває дідусь, — сказав Віталій Кличко.

У стаціонарах міських лікарень перебувають 56 постраждалих, серед них шестеро медиків.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Київ дронами та ракетами.

Загалом відомо про 40 локацій у столиці, що постраждали внаслідок обстрілу. Зокрема, у Дарницькому районі пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватна забудова. В одному з дев’ятиповерхових будинків руйнування зафіксовано з першого по шостий поверх.

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