Уряд затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Це допоможе системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Федоров про рекрутинг іноземців до армії

– Наша мета – масштабувати залучення іноземних добровольців, створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу, – заявив Федоров.

За словами міністра оборони, уряд затвердив процедуру, яка визначає порядок логістики іноземних добровольців – від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу.

Зараз дивляться

Федоров стверджує, що тепер весь процес відбуватиметься за єдиними прозорими правилами.

По-перше, працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Як зазначив Федоров, до участі допускатимуть лише зареєстровані в Україні компанії, які відповідають установленим вимогам, не перебувають під санкціями, не мають зв’язків із державою-агресором та внесли забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн грн.

По-друге, після перевірки компанії супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах – від оформлення документів до укладення контракту.

По-третє, компанії повинні забезпечувати оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування.

Як пояснив Федоров, вартість пакету послуг становитиме близько 300 тис. грн за одного кандидата, а виплати здійснюватимуться поетапно.

По-четверте, компанії нестимуть відповідальність за законність усіх процедур і достовірність документів.

За словами міністра оборони, якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться підписувати контракт, тоді компанія за свої гроші повинна забезпечити його повернення до країни вибуття.

Федоров стверджує, що після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, як і українські військовослужбовці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.