Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский о производстве оружия в Украине

– Важное достижение государства и наших оружейных производителей: Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские способности. Сегодня именно этому мы уделили самое большое внимание, – заявил Зеленский.

По словам президента, они говорили с украинскими производителями о том, что нужно от государства, в частности, финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, ее возможности на фронте, а также способности затягивать войну.

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Зеленский объяснил, что это касается прежде всего украинских дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, ракетной программы Украины, средств радиоэлектронной борьбы и военной техники.

Как утверждает президент, этот диалог с участием производителей оружия стал продолжением на самом высоком уровне принятия военных решений и обсуждений, проходивших на площадке СНБО, парламента и Министерства обороны в течение предыдущих недель.

Во-первых, Зеленский поручил МИД Украины и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование на производство.

Он подчеркнул, что ожидает конкретных результатов – договоренности с партнерами. По его мнению, инвестиции в украинское производство помогут принудить Россию к миру, а партнеры должны это чувствовать как совместное достижение.

Во-вторых, дальнобойные удары Украины свидетельствуют, что ограничение российской способности воевать напрямую зависит от распространения на социальные группы ощущения, что война оказывает прямое влияние на повседневную жизнь.

– Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей России финансировать войну, – заявил Зеленский.

В-третьих, президент поблагодарил специалистов, которые развивают ракетную программу и работают, в частности, на производство эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы.

Он отметил, что во время Ставки фактически провели ревизию возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытание и применение.

Отдельно на встрече рассмотрели объемы и сроки снабжения средств противовоздушной обороны Украины, которые нужны фактически в ежедневном режиме, уточнил Зеленский.

По словам президента, в ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, встречах и переговорах – именно ПВО для Украины.

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