Украина способна производить такой объем оружия, чтобы превысить возможности РФ — Зеленский
- Украина вышла на способность производить объемы технологического оружия, которые могут долгосрочно превысить российские возможности.
- На заседании Ставки обсудили масштабирование ракетной программы, производства дронов и РЭБ, определили снабжение ПВО главным приоритетом дипломатии.
Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.
Зеленский о производстве оружия в Украине
– Важное достижение государства и наших оружейных производителей: Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские способности. Сегодня именно этому мы уделили самое большое внимание, – заявил Зеленский.
По словам президента, они говорили с украинскими производителями о том, что нужно от государства, в частности, финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, ее возможности на фронте, а также способности затягивать войну.
Зеленский объяснил, что это касается прежде всего украинских дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, ракетной программы Украины, средств радиоэлектронной борьбы и военной техники.
Как утверждает президент, этот диалог с участием производителей оружия стал продолжением на самом высоком уровне принятия военных решений и обсуждений, проходивших на площадке СНБО, парламента и Министерства обороны в течение предыдущих недель.
Во-первых, Зеленский поручил МИД Украины и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование на производство.
Он подчеркнул, что ожидает конкретных результатов – договоренности с партнерами. По его мнению, инвестиции в украинское производство помогут принудить Россию к миру, а партнеры должны это чувствовать как совместное достижение.
Во-вторых, дальнобойные удары Украины свидетельствуют, что ограничение российской способности воевать напрямую зависит от распространения на социальные группы ощущения, что война оказывает прямое влияние на повседневную жизнь.
– Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей России финансировать войну, – заявил Зеленский.
В-третьих, президент поблагодарил специалистов, которые развивают ракетную программу и работают, в частности, на производство эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы.
Он отметил, что во время Ставки фактически провели ревизию возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытание и применение.
Отдельно на встрече рассмотрели объемы и сроки снабжения средств противовоздушной обороны Украины, которые нужны фактически в ежедневном режиме, уточнил Зеленский.
По словам президента, в ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, встречах и переговорах – именно ПВО для Украины.