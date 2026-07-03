Число погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 30 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Количество жертв атаки на Киев 2 июля

Количество жертв атаки на Киев 2 июля возросло до 30.

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Еще 10 человек, сообщил президент Владимир Зеленский, не выходят на связь.

В частности, сейчас считается пропавшей без вести 15-летняя девочка.

Их судьба пока остается неизвестной, а поисково-спасательные работы на месте вражеского удара продолжаются.

Накануне директор Департамента здравоохранения КГВА Татьяна Мостепан сообщала, что в результате российской атаки пострадали 96 человек.

Количество пострадавших в результате атаки на Киев 2 июля

Число пострадавших в результате атаки на Киев 2 июля, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, достигло 99.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о состоянии пострадавших в результате российской атаки.

По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки. Все они находятся в стационаре, их состояние улучшается. Всего в столичных больницах находятся четверо пострадавших детей.

— В то же время 10-летний мальчик, о котором сообщали накануне, вероятно, остался сиротой, ведь его родители считаются пропавшими без вести. В больнице рядом с ребенком находится дедушка, — сказал Виталий Кличко.

В стационарах городских больниц находятся 56 пострадавших, среди них шестеро медиков.

Сегодня, 3 июля, в Киеве объявлен День траура по жертвам российской атаки. По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Киев дронами и ракетами.

Всего известно о 40 локациях в столице, пострадавших в результате обстрела. В частности, в Дарницком районе повреждены многоэтажные жилые дома и частная застройка. В одном из девятиэтажных домов разрушения зафиксированы с первого по шестой этаж.

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