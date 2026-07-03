Непогода в Киеве 3 июля: почему в столице объявили штормовое предупреждение
- В Украину входит холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и шквалистый ветер.
- В Киеве и ряде областей объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений.
После нескольких дней настоящей летней жары погода в Украине меняется. Начиная с 3 июля, в страну будет поступать более холодный атмосферный фронт, который принесет не только свежий воздух, но и сильные дожди, грозы, шквалы и местами град.
Первыми смену погоды почувствуют жители западных областей, а уже в течение 3-4 июля прохладный воздух распространится на большую часть страны. Из-за резкого контраста температур синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях.
Чего ждать от погоды в Киеве и почему синоптики объявили штормовое предупреждение 3 июля, читайте в нашем материале.
Причины резкого изменения погоды
Причиной ухудшения погоды стал холодный атмосферный фронт, постепенно вытесняющий жаркий воздух с территории Украины.
Именно из-за встречи двух воздушных масс синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Во многих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и локально град.
В то же время, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Если в последние дни в отдельных областях столбики термометров показывали более +35°C, то в ближайшие дни жара начнет отступать.
Непогода в Киеве 3 июля: объявлено штормовое предупреждение
Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение сегодня, 3 июля. Согласно прогнозу синоптиков, 3 июля в столице и Киевской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем прогнозируют значительные осадки, грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы скоростью 15-20 м/с.
Из-за штормового предупреждения в Киеве, синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Подобные погодные условия могут усложнить работу коммунальных служб, энергетических предприятий и строительной отрасли. Также имеется риск аварий на дорогах из-за ухудшения видимости и сильных осадков.
Кроме Киева и Киевской области, штормовое предупреждение сегодня было объявлено и для ряда других регионов Украины. По данным Украинского гидрометеорологического центра, днем непогода охватит северные, большинство центральных областей, а также Одесскую и Николаевскую области.
Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы скоростью 15-20 м/с. В то же время, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди.
Какая будет погода в Киеве 3 июля
По прогнозу синоптиков в столице день будет облачным с прояснениями.
Температура воздуха будет составлять:
- в Киеве ночью +21…+23°C, днем +26…+28°C;
- в Киевской области ночью +18…+23°C, днем +25…+30°C.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Несмотря на то, что жара несколько ослабеет, именно из-за прохождения атмосферного фронта погода будет неустойчивой.
По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт будет постепенно продвигаться по территории Украины. В ближайшие дни сильные дожди, грозы и шквалистый ветер возможны также в центральных и части северных областей.