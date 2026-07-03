После нескольких дней настоящей летней жары погода в Украине меняется. Начиная с 3 июля, в страну будет поступать более холодный атмосферный фронт, который принесет не только свежий воздух, но и сильные дожди, грозы, шквалы и местами град.

Первыми смену погоды почувствуют жители западных областей, а уже в течение 3-4 июля прохладный воздух распространится на большую часть страны. Из-за резкого контраста температур синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях.

Чего ждать от погоды в Киеве и почему синоптики объявили штормовое предупреждение 3 июля, читайте в нашем материале.

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Причины резкого изменения погоды

Причиной ухудшения погоды стал холодный атмосферный фронт, постепенно вытесняющий жаркий воздух с территории Украины.

Именно из-за встречи двух воздушных масс синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Во многих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и локально град.

В то же время, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Если в последние дни в отдельных областях столбики термометров показывали более +35°C, то в ближайшие дни жара начнет отступать.

Непогода в Киеве 3 июля: объявлено штормовое предупреждение

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение сегодня, 3 июля. Согласно прогнозу синоптиков, 3 июля в столице и Киевской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем ​​прогнозируют значительные осадки, грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Из-за штормового предупреждения в Киеве, синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Подобные погодные условия могут усложнить работу коммунальных служб, энергетических предприятий и строительной отрасли. Также имеется риск аварий на дорогах из-за ухудшения видимости и сильных осадков.

Кроме Киева и Киевской области, штормовое предупреждение сегодня было объявлено и для ряда других регионов Украины. По данным Украинского гидрометеорологического центра, днем непогода охватит северные, большинство центральных областей, а также Одесскую и Николаевскую области.

Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы скоростью 15-20 м/с. В то же время, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди.

Какая будет погода в Киеве 3 июля

По прогнозу синоптиков в столице день будет облачным с прояснениями.

Температура воздуха будет составлять:

в Киеве ночью +21…+23°C, днем ​​+26…+28°C;

в Киевской области ночью +18…+23°C, днем ​​+25…+30°C.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Несмотря на то, что жара несколько ослабеет, именно из-за прохождения атмосферного фронта погода будет неустойчивой.

По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт будет постепенно продвигаться по территории Украины. В ближайшие дни сильные дожди, грозы и шквалистый ветер возможны также в центральных и части северных областей.

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