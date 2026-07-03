Після кількох днів справжньої літньої спеки погода в Україні змінюється. Починаючи з 3 липня, до країни надходитиме холодніший атмосферний фронт, який принесе не лише свіжіше повітря, а й сильні дощі, грози, шквали та місцями град.

Першими зміну відчують жителі західних областей, а вже протягом 3-4 липня прохолодніше повітря пошириться на більшу частину країни. Через різкий контраст температур синоптики попереджають про небезпечні погодні явища.

Чого чекати від погоди в Києві та чому синоптики оголосили штормове попередження 3 липня, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Причини різкої зміни погоди

Причиною погіршення погоди став холодний атмосферний фронт, який поступово витісняє спекотне повітря із території України.

Саме через зустріч двох повітряних мас синоптики прогнозують нестійку погоду. У багатьох регіонах можливі сильні зливи, грози, шквалистий вітер та локально град.

Водночас температура повітря почне поступово знижуватися. Якщо останніми днями в окремих областях стовпчики термометрів показували понад +35°C, то вже найближчими днями спека почне відступати.

Негода в Києві 3 липня: оголошено штормове попередження

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження сьогодні, 3 липня. За прогнозом синоптиків, 3 липня у столиці та Київській області очікується різке погіршення погодних умов.

Уночі місцями пройдуть короткочасні дощі, а вже вдень прогнозують значні опади, грози, в окремих районах можливі град та шквали швидкістю 15-20 м/с.

Через штормове попередження у Києві, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних підприємств і будівельної галузі. Також є ризик аварій на дорогах через погіршення видимості та сильні опади.

Крім Києва та Київської області, штормове попередження сьогодні оголосили й для низки інших регіонів України. За даними Українського гідрометеорологічного центру, удень негода охопить північні, більшість центральних областей, а також Одеську та Миколаївську області.

Синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали швидкістю 15-20 м/с. Водночас у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях очікуються значні дощі.

Якою буде погода у Києві 3 липня

За прогнозом синоптиків, день у столиці буде хмарним із проясненнями.

Температура повітря становитиме:

у Києві вночі +21…+23°C, удень +26…+28°C;

у Київській області вночі +18…+23°C, удень +25…+30°C.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Попри те, що спека стане дещо слабшою, саме через проходження атмосферного фронту погода буде нестійкою.

За прогнозами синоптиків, холодний атмосферний фронт поступово просуватиметься територією України. Уже найближчими днями сильні дощі, грози та шквалистий вітер можливі також у центральних і частині північних областей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.