Нидерланды согласились принять Спецтрибунал по военным преступлениям РФ
- Нидерланды согласились принять у себя Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, что позволит осудить высшее руководство Кремля.
- Во время встречи с премьер-министром Робом Эттеном президент Зеленский также обсудил усиление украинской ПВО на фоне новых смертоносных ударов РФ.
Нидерланды согласились разместить у себя Специальный трибунал по военным преступлениям армии России против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Нидерланды согласились разместить Спецтрибунал против РФ
Владимир Зеленский провел очень предметный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.
Президент поблагодарил за готовность в дальнейшем помогать Украине и проинформировал о последствиях очередных российских ударов.
– Сегодня в Киеве завершился разбор завалов после атаки в ночь на четверг. Только этот один террористический удар унес жизни 30 человек. Мои соболезнования всем родным и близким погибших, – заявил он.
По мнению Зеленского, важно, что друзья Украины готовы делать шаги в защиту жизни. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона – одна из ключевых тем сотрудничества Украины с Нидерландами.
Кроме того, президент поблагодарил за историческое решение Нидерландов принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.
По словам Зеленского, такое решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия.
Зеленский согласовал с премьер-министром Нидерландов график следующих встреч, поблагодарив за солидарность и поддержку Украины.