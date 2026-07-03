Нидерланды согласились разместить у себя Специальный трибунал по военным преступлениям армии России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нидерланды согласились разместить Спецтрибунал против РФ

Владимир Зеленский провел очень предметный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.

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Президент поблагодарил за готовность в дальнейшем помогать Украине и проинформировал о последствиях очередных российских ударов.

– Сегодня в Киеве завершился разбор завалов после атаки в ночь на четверг. Только этот один террористический удар унес жизни 30 человек. Мои соболезнования всем родным и близким погибших, – заявил он.

По мнению Зеленского, важно, что друзья Украины готовы делать шаги в защиту жизни. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона – одна из ключевых тем сотрудничества Украины с Нидерландами.

Кроме того, президент поблагодарил за историческое решение Нидерландов принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

По словам Зеленского, такое решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия.

Зеленский согласовал с премьер-министром Нидерландов график следующих встреч, поблагодарив за солидарность и поддержку Украины.

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