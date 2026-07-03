Силы обороны поразили железнодорожный мост в Крыму, станцию РЭС и командные пункты РФ
- Силы обороны Украины поразили стратегический железнодорожный мост в Крыму и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
- Также под удары украинских защитников попали российские командные пункты и станция РЭБ в Донецкой и Запорожской областях.
Силы обороны Украины поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в Крыму, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение моста и подразделения радиоэлектронной разведки
По информации Генштаба, армия РФ использовала пораженный железнодорожный мост через Красногвардейский канал в оккупированном Крыму для военной логистики, перекидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Как отмечается, в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.
В то же время украинские защитники поразили станцию радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
Под удары Сил обороны попал пункт управления беспилотниками в районе Украинской Донецкой области и командный пункт российских войск в районе Новгорода Запорожской области.
В Генштабе добавили, что подтверждено разрушение двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области 29 июня.
Кроме этого, в ВСУ подтверждают разрушение трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области 1 июля.
Как утверждают в Генштабе, российские войска использовали эти мосты для военной логистики, перекидывания живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов.