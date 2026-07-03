Силы обороны Украины поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал в Крыму, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение моста и подразделения радиоэлектронной разведки

По информации Генштаба, армия РФ использовала пораженный железнодорожный мост через Красногвардейский канал в оккупированном Крыму для военной логистики, перекидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

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Как отмечается, в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

В то же время украинские защитники поразили станцию ​​радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Под удары Сил обороны попал пункт управления беспилотниками в районе Украинской Донецкой области и командный пункт российских войск в районе Новгорода Запорожской области.

В Генштабе добавили, что подтверждено разрушение двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского Запорожской области 29 июня.

Кроме этого, в ВСУ подтверждают разрушение трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области 1 июля.

Как утверждают в Генштабе, российские войска использовали эти мосты для военной логистики, перекидывания живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов.

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