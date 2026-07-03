Сили оборони уразили залізничний міст у Криму, станцію РЕБ та командні пункти РФ
- Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у Криму та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.
- Також під удари українських захисників потрапили російські командні пункти та станція РЕБ у Донецькій і Запорізькій областях.
Сили оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у Криму, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження мосту та підрозділу радіоелектронної розвідки
За інформацією Генштабу, армія РФ використовувала уражений залізничний міст через Красногвардійський канал в окупованому Криму для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Як зазначається, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
Водночас українські захисники уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.
Під удари Сил оборони потрапив пункт управління безпілотниками у районі Українська Донецької області та командний пункт російських військ у районі Новгорода Запорізької області.
У Генштабі додали, що підтверджено руйнування двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області 29 червня.
Крім цього, у ЗСУ підтверджують руйнування трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині 1 липня.
Як стверджують у Генштабі, російські війська використовували ці мости для військової логістики, перекидання живої сили, підвезення озброєння та боєприпасів.