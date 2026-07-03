Сили оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у Криму, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження мосту та підрозділу радіоелектронної розвідки

За інформацією Генштабу, армія РФ використовувала уражений залізничний міст через Красногвардійський канал в окупованому Криму для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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Як зазначається, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Водночас українські захисники уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

Під удари Сил оборони потрапив пункт управління безпілотниками у районі Українська Донецької області та командний пункт російських військ у районі Новгорода Запорізької області.

У Генштабі додали, що підтверджено руйнування двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області 29 червня.

Крім цього, у ЗСУ підтверджують руйнування трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині 1 липня.

Як стверджують у Генштабі, російські війська використовували ці мости для військової логістики, перекидання живої сили, підвезення озброєння та боєприпасів.

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