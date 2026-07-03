В ночь на 3 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 48 целей в тылу российских войск. Среди них – 10 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Запорожской области.

Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

ВСУ поразили 10 энергообъектов в Крыму и ЗРК

– Птицы СБС подают напряжение кафиру. Крымский рубильник: в течение ночи отключен +10. В оперативной глубине противника Птицами СБС в течение ночи 3 июля результативно отработано 48 целей, – говорится в сообщении.

Как утверждает командующий ССС ВСУ, среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Запорожской области, а также ряд электроподстанций и газовая компрессорная станция в оккупированном Крыму.

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Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ атаковали электроподстанции Тарханкутской ВЭС, Тарханкут, Белогорск, Выпасное, Саки, Таврия, Николаевка, Старый Крым, Западно-Крымская, а также газовую компрессорную станцию ​​Ключи.

Как сообщал Мадяр, в течение 1 и 2 июля украинские дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию ​​на временно оккупированных территориях Украины.

3 июля Служба безопасности Украины сообщила, что второй раз за неделю атаковала военный аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь российских самолетов.

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