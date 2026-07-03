Дроны ВСУ поразили 48 целей РФ, среди них — 10 энергообъектов в Крыму
- В ночь на 3 июля Силы беспилотных систем ВСУ результативно отработали по 48 целям в глубоком тылу врага.
- Среди пораженного — зенитный ракетный комплекс Тор-М2 на Запорожской области, а также 10 объектов энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму.
В ночь на 3 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 48 целей в тылу российских войск. Среди них – 10 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Запорожской области.
Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).
ВСУ поразили 10 энергообъектов в Крыму и ЗРК
– Птицы СБС подают напряжение кафиру. Крымский рубильник: в течение ночи отключен +10. В оперативной глубине противника Птицами СБС в течение ночи 3 июля результативно отработано 48 целей, – говорится в сообщении.
Как утверждает командующий ССС ВСУ, среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Запорожской области, а также ряд электроподстанций и газовая компрессорная станция в оккупированном Крыму.
Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ атаковали электроподстанции Тарханкутской ВЭС, Тарханкут, Белогорск, Выпасное, Саки, Таврия, Николаевка, Старый Крым, Западно-Крымская, а также газовую компрессорную станцию Ключи.
Как сообщал Мадяр, в течение 1 и 2 июля украинские дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях Украины.
3 июля Служба безопасности Украины сообщила, что второй раз за неделю атаковала военный аэродром Саки во временно оккупированном Крыму. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь российских самолетов.