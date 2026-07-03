В Киеве и области ввели экстренные отключения света из-за жары
- В Киеве и области действуют экстренные отключения электроэнергии.
- Ограничения введены по распоряжению Укрэнерго.
- Отключения производятся без предупреждения и вне графика.
В Киеве и Киевской области по распоряжению оператора системы передачи Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве и области 3 июля
Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Как сообщили энергетики, такие ограничения применяются только в исключительных случаях, когда возникает критическая ситуация в энергосистеме. В отличие от плановых графиков, экстренные отключения вводятся без предупреждения и могут действовать вне установленных очередей.
Жителей столицы и области, у которых в настоящее время есть электроснабжение, призвали экономно пользоваться электроэнергией. Сокращение потребления поможет снизить нагрузку на энергосистему и будет способствовать ее стабильной работе.
Энергетики просят следить за официальными сообщениями о дальнейших изменениях в режиме электроснабжения.
Аварийные отключения света в Украине 3 июля: что говорят в Укрэнерго
Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют, заявили в Укрэнерго.
Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Об отключениях электроэнергии в вашем населенном пункте можно узнать на официальных страницах облэнерго.
Из-за сильной жары в Одессе ввели экстренные отключения света — именно там прошлой зимой российский враг нанес наибольшее количество ударов по энергетическим объектам.
Позже в Харьковоблэнерго сообщили, что из-за высокого уровня энергопотребления в Харьковской области также введены аварийные отключения электроэнергии.
Ограничения также ввели в Черниговской и Черкасской областях.