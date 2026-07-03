В Киеве и Киевской области по распоряжению оператора системы передачи Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве и области 3 июля

Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Графики почасовых отключений пока не действуют.

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Как сообщили энергетики, такие ограничения применяются только в исключительных случаях, когда возникает критическая ситуация в энергосистеме. В отличие от плановых графиков, экстренные отключения вводятся без предупреждения и могут действовать вне установленных очередей.

Жителей столицы и области, у которых в настоящее время есть электроснабжение, призвали экономно пользоваться электроэнергией. Сокращение потребления поможет снизить нагрузку на энергосистему и будет способствовать ее стабильной работе.

Энергетики просят следить за официальными сообщениями о дальнейших изменениях в режиме электроснабжения.

Аварийные отключения света в Украине 3 июля: что говорят в Укрэнерго

Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют, заявили в Укрэнерго.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об отключениях электроэнергии в вашем населенном пункте можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Из-за сильной жары в Одессе ввели экстренные отключения света — именно там прошлой зимой российский враг нанес наибольшее количество ударов по энергетическим объектам.

Позже в Харьковоблэнерго сообщили, что из-за высокого уровня энергопотребления в Харьковской области также введены аварийные отключения электроэнергии.

Ограничения также ввели в Черниговской и Черкасской областях.

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