У Києві та області ввели екстрені відключення світла через спеку
- У Києві та області діють екстрені відключення електроенергії.
- Обмеження запроваджено за командою Укренерго.
- Відключення застосовують без попередження та поза графіками.
У Києві та Київській області за розпорядженням оператора системи передачі Укренерго запровадили екстрені вимкнення електроенергії.
Про це повідомляють у ДТЕК.
Екстрені вимкнення світла у Києві та області 3 липня
Як повідомили енергетики, такі обмеження застосовують лише у виняткових випадках, коли виникає критична ситуація в енергосистемі. На відміну від планових графіків, екстрені відключення вводяться без попередження та можуть діяти поза встановленими чергами.
Жителів столиці та області, у яких наразі є електропостачання, закликали ощадливо користуватися електроенергією. Зменшення споживання допоможе знизити навантаження на енергосистему та сприятиме її стабільній роботі.
Аварійні відключення світла в Україні 3 липня: що кажуть в Укренерго
Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки у кількох областях застосували аварійні вимкнення світла. Графіки погодинних відключень наразі не діють, заявили в Укренерго.
Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Про відключення світла у вашому населеному пункті можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.
Через надмірну спеку екстрені вимкнення світла ввели в Одесі, де минулої зими російський ворог атакував найбільше енергетичних обʼєктів.
Згодом у Харківобленерго повідомили, що так само через високий рівень енергоспоживання в Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії.
Обмеження також запровадили у Чернігівській та Черкаській областях.