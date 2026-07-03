У Києві та Київській області за розпорядженням оператора системи передачі Укренерго запровадили екстрені вимкнення електроенергії.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Екстрені вимкнення світла у Києві та області 3 липня

Як повідомили енергетики, такі обмеження застосовують лише у виняткових випадках, коли виникає критична ситуація в енергосистемі. На відміну від планових графіків, екстрені відключення вводяться без попередження та можуть діяти поза встановленими чергами.

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Жителів столиці та області, у яких наразі є електропостачання, закликали ощадливо користуватися електроенергією. Зменшення споживання допоможе знизити навантаження на енергосистему та сприятиме її стабільній роботі.

Аварійні відключення світла в Україні 3 липня: що кажуть в Укренерго

Через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки у кількох областях застосували аварійні вимкнення світла. Графіки погодинних відключень наразі не діють, заявили в Укренерго.

Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про відключення світла у вашому населеному пункті можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Через надмірну спеку екстрені вимкнення світла ввели в Одесі, де минулої зими російський ворог атакував найбільше енергетичних обʼєктів.

Згодом у Харківобленерго повідомили, що так само через високий рівень енергоспоживання в Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії.

Обмеження також запровадили у Чернігівській та Черкаській областях.

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