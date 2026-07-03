Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных шагов, чтобы преодолеть чувствительные вопросы, касающиеся общего исторического прошлого.

Об этом заявил Андрей Сибига по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Главы МИД Украины и Польши провели встречу

По словам Сибиги, Польша жизненно важна для Украины, как и наоборот. Обе страны имеют общего врага и вызов – Россию и ее агрессию.

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Как утверждает глава МИД, сегодня Украина защищает не только собственную безопасность, но и Польшу и Европу. В 2022 году Польша первой протянула руку помощи Украине, оказав беспрецедентную поддержку, обратил внимание Сибига.

– Украина глубоко ценит это и всегда будет безгранично благодарна за это. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, ответы всегда можно найти, если мы готовы быть сильными соседями и искренне хотим их найти, – отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украина остается открытой для равноправного и честного диалога, поэтому он предложил пакет антикризисных шагов.

В частности, это предполагает инициирование консультаций между Министерствами иностранных дел, организацию встречи экспертов-историков Второй мировой войны, которые участвовали в польско-украинском конгрессе историков в мае, а также обращение к религиозным лидерам обеих стран, чтобы использовать свой авторитет в двустороннем диалоге.

Сибига и Сикорский обратили внимание, что за последние полтора года достигнут значительный прогресс в преодолении чувствительных вопросов по историческому прошлому Украины и Польши. В частности, эксгумация разблокирована, а работа съезда историков возобновлена.

По его словам, Украина будет продолжать выдавать разрешения на проведение поисковых и эксгумационных операций. Сибига подчеркнул, что выбор украинскими военными названия подразделения не имеет антипольских намерений.

Глава МИД Украины проинформировал Сикорского и польскую команду о ситуации на передовой и успехах ВСУ, в частности, об эффективных долгосрочных санкциях против России.

Польша будет продолжать поддержку Украины

Как утверждает Сибига, он получил заверение, что Польша будет продолжать твердую поддержку Украины в усилении обороноспособности.

Они подробно обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями накануне саммита НАТО в Анкаре. В частности, обсуждения касались сотрудничества между украинскими и польскими компаниями, в частности, на совместных проектах по восстановлению Украины.

Как отметил Сибига, Конференция по восстановлению Украины-2026 в Гданьске стала очень успешной и положительно повлияла на рост делового сотрудничества между странами.

Кроме того, они обсудили ускорение таможенных процедур для граждан и бизнеса, а также развитие инфраструктуры пограничных контрольно-пропускных пунктов. Сибига поблагодарил за скорую реакцию на случаи ненависти и ксенофобии относительно украинцев в Польше.

– Хочу поблагодарить за откровенный и конструктивный разговор. Наша задача как дипломатов – поддерживать диалог и использовать все инструменты дипломатического арсенала для решения проблем. Пора отложить эмоции, – заявил он.

По словам Сибиги, Украина ведет экзистенциальную битву при поддержке союзников и партнеров. По его мнению, достаточно мудрости, уроков по всеобщей истории и политической воли положить конец аплодисментам в Москве, которая радуется любому росту напряженности между двумя ближайшими соседями.

История не простит Украину и Польшу, если эту возможность потеряют, резюмировал Андрей Сибига.

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