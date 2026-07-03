Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

Зеленський про виробництво зброї в Україні

– Важливе досягнення держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу, – заявив Зеленський.

За словами президента, вони говорили з українськими виробниками про те, що потрібно від держави, зокрема, фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на здатність затягувати війну.

Зараз дивляться

Зеленський пояснив, що це стосується передусім українських дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми України, засобів радіоелектронної боротьби та військової техніки.

Як стверджує президент, цей діалог за участі виробників зброї став продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень та обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів.

По-перше, Зеленський доручив МЗС України та Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво.

Він наголосив, що очікує на конкретні результати – домовленості з партнерами. На його думку, інвестиції в українське виробництво допоможуть примусити Росію до миру, а партнери мають це відчувати як спільне досягнення.

По-друге, далекобійні удари України свідчать, що обмеження російської здатності воювати напряму залежить від поширення на соціальні групи відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення.

– Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну, – заявив Зеленський.

По-третє, президент подякував фахівцям, які розвивають ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи.

Він зазначив, що під час Ставки фактично провели ревізію спроможностей та визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування.

Окремо на зустрічі розглянули обсяги та терміни постачання тих засобів протиповітряної оборони України, які потрібні фактично в щоденному режимі, уточнив Зеленський.

За словами президента, найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, зустрічах і переговорах – саме ППО для України.

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