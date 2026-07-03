Із настанням літніх канікул у школах закінчується навчальний процес, а для більшості педагогів починається період щорічних відпусток.

Яка тривалість відпустки у вчителів, читайте в нашому матеріалі.

Яка максимальна тривалість відпустки у вчителів

Право педагогічних працівників на щорічну основну відпустку визначене статтею 6 Закону України Про відпустки, а її тривалість постановою № 346.

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Для більшості педагогічних працівників щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів.

Таку тривалість відпустки мають, зокрема:

учителі всіх спеціальностей;

директори та їхні заступники;

вихователі;

асистенти вчителів;

практичні психологи;

соціальні педагоги;

педагоги-організатори;

керівники гуртків, студій і секцій.

Але для окремих категорій працівників тривалість відпустки відрізняється. Наприклад, майстри виробничого навчання мають право на 42 календарні дні щорічної основної відпустки.

Ба більше, постановою № 143 перелік посад у Порядку № 346 було доповнено новими категоріями педагогічних працівників.

Чи впливає воєнний стан на тривалість відпустки у вчителів

Особливості надання відпусток під час воєнного стану визначає закон України № 2136-IX.

Під час воєнного стану закон дозволяє роботодавцям скорочувати щорічну основну відпустку більшості працівників до 24 календарних днів. Однак ця норма не поширюється на педагогічних і науково-педагогічних працівників, що передбачено абзацом четвертим частини першої статті 12 Закону № 2136-IX.

Тобто вчителі, вихователі, як і раніше, мають право на відпустку педагогам у 2026 році до 56 календарних днів, якщо інше не передбачено для конкретної посади.

Але під час дії воєнного стану святкові та неробочі дні не виділяються окремо, тому вони включаються до тривалості відпустки. На відміну від мирного часу, через такі дні відпустка не продовжується.

Чому у вчителів відпустка 56 днів

Вчителі мають 56 календарних днів щорічної основної відпустки, оскільки для педагогічних працівників законодавство встановлює особливі гарантії. Це пов’язано зі специфікою їхньої роботи, високим психоемоційним навантаженням та необхідністю повноцінного відновлення перед новим навчальним роком.

Така тривалість відпустки дозволяє педагогам відпочити в період літніх канікул, коли освітній процес призупиняється, та підготуватися до початку нового навчального року.

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