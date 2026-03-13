Учителя ежедневно работают с нашими детьми, передают им знания, формируют мировоззрение и фактически влияют на будущее общества. Именно поэтому их благополучие имеет огромное значение.

В частности, важную роль играет заработная плата, ведь она напрямую влияет на настроение педагогов, их мотивацию и желание работать.

В связи с повышением оплаты труда учителей в 2026 году многих стало интересовать, как именно формируется их зарплата и от чего она зависит.

Поэтому мы решили разобраться, как правильно рассчитать заработок педагога и каким образом в этом может помочь специальный калькулятор учительских зарплат.

В МОН разработали калькулятор зарплаты учителя на 2026 год: что известно

Министерство образования и науки Украины запустило калькулятор оплаты труда учителей, который позволяет педагогам самостоятельно проверить, какую именно сумму они должны получать с учетом всех доплат и повышений.

Онлайн-инструмент создали после изменения системы начисления оплаты труда, чтобы каждый учитель мог быстро и понятно рассчитать свою зарплату.

Напомним, что с начала 2026 года в Украине произошло повышение зарплат педагогов. Должностные оклады увеличились на 30%, а средства для этого государство уже перечислило всем общинам.

Следующий этап повышения планируется на осень. Таким образом, с сентября 2026 года зарплаты учителей должны вырасти еще на 20%. В целом в течение года оплата труда педагогов должна увеличиться примерно на половину.

Калькулятор зарплаты учителя на 2026 год: как воспользоваться

Именно для того, чтобы учителя могли понять, как меняется их доход, и был создан калькулятор зарплаты учителя на 2026 год.

Этот инструмент учитывает не только повышенный оклад, но и другие составляющие заработной платы, в частности различные надбавки, доплаты и другие выплаты. В результате пользователь получает полный расчет и видит, из чего именно состоит его зарплата.

Как воспользоваться онлайн-калькулятором зарплат для учителей:

Более того, сервис позволяет создать персональную расчетную ведомость, которую можно сравнить с фактическими начислениями в школе.

В Министерстве образования отмечают, что калькулятор оплаты труда учителей создали по просьбе самих педагогов. Он должен помочь учителям лучше понимать, как формируется их зарплата, и контролировать правильность начислений.

Как работает калькулятор зарплаты учителя от МОН

Мы решили воспользоваться этим инструментом, чтобы посмотреть, какую зарплату может получать учитель при определенных условиях. В качестве примера взяли педагога с 12-й квалификационной категорией, который работает в специальной школе. Также учли, что у него более 10 лет педагогического стажа, поэтому он получает 20% надбавки за выслугу лет.

Кроме того, в расчет добавили почетное звание Заслуженный учитель, сертификацию, а также доплату за проверку работ по математике для учеников с 5 по 11 класс.

В результате калькулятор зарплаты учителя на 2026 год показал, что общая сумма начисленной заработной платы составляет чуть более 21 тысячи гривен. Однако это сумма до налогообложения.

После удержания военного сбора и налога на доходы физических лиц такой учитель фактически будет получать примерно 16 355 гривен на руки.

Если после проверки возникнут вопросы или обнаружатся расхождения, учителя могут обратиться сначала к администрации школы или общины, а при необходимости — непосредственно в МОН через специальную форму.

Калькулятор учительских зарплат помогает прозрачно проверить начисления после повышения и понять, как именно меняется оплата труда педагогов в 2026 году.

Источник : Урядовий портал

