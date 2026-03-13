Учителя ежедневно работают с нашими детьми, передают им знания, формируют мировоззрение и фактически влияют на будущее общества. Именно поэтому их благополучие имеет огромное значение.

В частности, важную роль играет заработная плата, ведь она напрямую влияет на настроение педагогов, их мотивацию и желание работать.

В связи с повышением оплаты труда учителей в 2026 году многих стало интересовать, как именно формируется их зарплата и от чего она зависит.

Сейчас смотрят

Поэтому мы решили разобраться, как правильно рассчитать заработок педагога и каким образом в этом может помочь специальный калькулятор учительских зарплат.

В МОН разработали калькулятор зарплаты учителя на 2026 год: что известно

Министерство образования и науки Украины запустило калькулятор оплаты труда учителей, который позволяет педагогам самостоятельно проверить, какую именно сумму они должны получать с учетом всех доплат и повышений.

Онлайн-инструмент создали после изменения системы начисления оплаты труда, чтобы каждый учитель мог быстро и понятно рассчитать свою зарплату.

Напомним, что с начала 2026 года в Украине произошло повышение зарплат педагогов. Должностные оклады увеличились на 30%, а средства для этого государство уже перечислило всем общинам.

Следующий этап повышения планируется на осень. Таким образом, с сентября 2026 года зарплаты учителей должны вырасти еще на 20%. В целом в течение года оплата труда педагогов должна увеличиться примерно на половину.

Калькулятор зарплаты учителя на 2026 год: как воспользоваться

Именно для того, чтобы учителя могли понять, как меняется их доход, и был создан калькулятор зарплаты учителя на 2026 год.

Этот инструмент учитывает не только повышенный оклад, но и другие составляющие заработной платы, в частности различные надбавки, доплаты и другие выплаты. В результате пользователь получает полный расчет и видит, из чего именно состоит его зарплата.

Как воспользоваться онлайн-калькулятором зарплат для учителей:

  • Педагог вводит необходимые данные, после чего система автоматически формирует расчет. Таким образом, можно быстро проверить свою зарплату после повышения и увидеть подробную структуру выплат.
  • Более того, сервис позволяет создать персональную расчетную ведомость, которую можно сравнить с фактическими начислениями в школе.

В Министерстве образования отмечают, что калькулятор оплаты труда учителей создали по просьбе самих педагогов. Он должен помочь учителям лучше понимать, как формируется их зарплата, и контролировать правильность начислений.

Как работает калькулятор зарплаты учителя от МОН

Мы решили воспользоваться этим инструментом, чтобы посмотреть, какую зарплату может получать учитель при определенных условиях. В качестве примера взяли педагога с 12-й квалификационной категорией, который работает в специальной школе. Также учли, что у него более 10 лет педагогического стажа, поэтому он получает 20% надбавки за выслугу лет.

Кроме того, в расчет добавили почетное звание Заслуженный учитель, сертификацию, а также доплату за проверку работ по математике для учеников с 5 по 11 класс.

В результате калькулятор зарплаты учителя на 2026 год показал, что общая сумма начисленной заработной платы составляет чуть более 21 тысячи гривен. Однако это сумма до налогообложения.

Зарплата вчителя

Скриншот калькулятора

После удержания военного сбора и налога на доходы физических лиц такой учитель фактически будет получать примерно 16 355 гривен на руки.

Если после проверки возникнут вопросы или обнаружатся расхождения, учителя могут обратиться сначала к администрации школы или общины, а при необходимости — непосредственно в МОН через специальную форму.

Калькулятор учительских зарплат помогает прозрачно проверить начисления после повышения и понять, как именно меняется оплата труда педагогов в 2026 году.

Источник: Урядовий портал

Связанные темы:

вчительЗарплати в УкраїніМОН
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.