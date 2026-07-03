Поступление в университет в 2026 году: перечень необходимых документов
Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, утвержденный приказом №373, регулирует основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться заведения высшего образования во время организации приема поступающих.
Факты ICTV узнавали, что нужно для поступления в университет в 2026 году.
Что нужно для поступления в университет в 2026 году
Для поступления на бакалаврские программы в Украине в 2026 году была проведена основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). В рамках НМТ каждый участник выполнил задание по четырем предметам.
Полученные баллы переведены по шкале 100–200 и отображены в персональном кабинете во вкладке Результаты.
Для получения результата по шкале 100–200 по каждому предмету нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.
Кроме результатов НМТ в этом году для поступления в университет в 2026 году можно будет использовать результаты НМТ за 2023-2025 годы. Также важно, что при расчете конкурсного балла для поступления в вузы в 2026 году на определенную специальность будет учитываться весовой коэффициент для результатов по каждому предмету НМТ.
Список документов для поступления в университет в 2026 году
Чтобы принять участие во вступительной кампании 2026, абитуриентам нужно подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- документ о полученном образовании с приложением (аттестат или диплом);
- сертификат НМТ или ЗНО;
- военно-учетный документ (для лиц мужского пола);
- четыре фотографии размером 3×4 см;
- документы, подтверждающие наличие льгот (при наличии);
- медицинская справка формы 086/о (при необходимости).
В 2026 году мотивационное письмо больше не входит в обязательные документы для поступления в украинские заведения высшего образования. В то же время отдельные учреждения профессионального образования (колледжи) могут оставить это требование в собственных правилах приема.
Окончательный перечень документов для поступления в университет в 2026 году будет отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения, выбранной специальности и уровня образования (бакалавр, магистр, аспирант и т.п.).
Актуальную информацию о перечне необходимых документов для поступления в 2026 году вы сможете получить непосредственно в приемной комиссии конкретного учебного заведения или на официальном сайте этого университета.