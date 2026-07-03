Порядок приймання на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, затверджений наказом №373, регулює основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно для вступу в університет у 2026 році.

Що треба для вступу в університет у 2026 році

Для вступу на бакалаврські програми в Україні у 2026 році провели основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ). У межах НМТ кожен учасник виконав завдання з чотирьох предметів.

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Отримані бали переведені у шкалу 100–200 та відображені в персональному кабінеті на вкладці Результати.

Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів.

Крім результатів НМТ цього року для вступу в університет у 2026 році можна буде використати результати НМТ за 2023–2025 роки. Також важливо, що під час розрахунку конкурсного бала для вступу у ВНЗ у 2026 на певну спеціальність буде враховуватись ваговий коефіцієнт для результатів з кожного предмета НМТ.

Перелік документів для вступу в університет у 2026 році

Щоб взяти участь у вступній кампанії 2026 року, абітурієнтам потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картку;

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

документ про здобуту освіту з додатком (атестат чи диплом);

сертифікат НМТ або ЗНО;

військово-обліковий документ (для осіб чоловічої статі);

чотири фотокартки розміром 3×4 см;

документи, що підтверджують наявність пільг (за наявності);

медична довідка форми 086/о (у разі потреби).

У 2026 році мотиваційний лист більше не входить до обов’язкових документів для вступу до українських закладів вищої освіти. Водночас окремі заклади фахової передвищої освіти (коледжі) можуть залишити цю вимогу у власних правилах прийому.

Остаточний перелік документів для вступу в університет у 2026 році буде відрізнятися залежно від конкретного навчального закладу, обраної спеціальності та рівня освіти (бакалавр, магістр, аспірант тощо).

Найактуальнішу інформацію щодо переліку необхідних документів для вступу у 2026 році ви зможете отримати безпосередньо у приймальній комісії конкретного навчального закладу або на офіційному сайті цього університету.

Джерело : УЦОЯО

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