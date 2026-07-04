Додатковий захист: у Сумах окремо сповіщатимуть про атаку КАБами
- У Сумах запроваджують додаткове звукове оповіщення через гучномовці, яке попереджатиме жителів про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами.
- В ОВА наголошують, що це оголошення не замінює звичайну повітряну тривогу, а слугує додатковим рівнем інформування, щоб люди могли швидше перейти в укриття.
У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу застосування керованих авіаційних бомб з боку Росії.
Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Оповіщення про загрозу КАБів у Сумах
Рішення про запровадження додаткового оповіщення про загрозу КАБів у Сумах опрацювали разом із військовими, громадою та відповідними службами.
Як зазначають в ОВА, у разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення.
– Увага! КАБи на місто. Усі в укриття, – цитують в обласній військовій адміністрації.
В ОВА розповіли, що це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
Однак це дає додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше реагувати та перейти в безпечне місце, стверджують у Сумській обласній військовій адміністрації.
Водночас в ОВА попереджають, що варто негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця, почувши подібне повідомлення.