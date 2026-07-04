У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу застосування керованих авіаційних бомб з боку Росії.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Оповіщення про загрозу КАБів у Сумах

Рішення про запровадження додаткового оповіщення про загрозу КАБів у Сумах опрацювали разом із військовими, громадою та відповідними службами.

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Як зазначають в ОВА, у разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення.

– Увага! КАБи на місто. Усі в укриття, – цитують в обласній військовій адміністрації.

В ОВА розповіли, що це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Однак це дає додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше реагувати та перейти в безпечне місце, стверджують у Сумській обласній військовій адміністрації.

Водночас в ОВА попереджають, що варто негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця, почувши подібне повідомлення.

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