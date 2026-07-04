Те, кто до сих пор верит, что Россию можно убедить остановиться словами, должны взглянуть на сегодняшние Сумы, которые попали под жестокую атаку. Режим, бомбящий детей, понимает только один язык – силу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины об атаке РФ на Сумы

– Сегодня ночью Россия сбросила авиабомбу на центр Сум. Погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, в частности, ребенок. Еще 33 человека получили ранения, среди них – семеро детей, – заявил глава МИД.

По его словам, Москва давно перестала делать вид, что различает военные цели и жилые районы.

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Сибига утверждает, что Россия бомбит многоквартирные жилые дома ночью, поскольку считает, что может сделать это без последствий.

По мнению главы МИД Украины, кремлевский режим, бомбящий детей, понимает только один язык – силу. Именно поэтому Украине нужно больше силы, заявил Сибига.

Он считает, что Россия должна столкнуться с гораздо большей ее частью. Как объяснил министр, каждая российская атака посылает один и тот же сигнал, что Москва не намерена прекращать свою войну против Украины.

Каждая бомба, сброшенная на украинский город, свидетельствует об очередном отказе от всех мирных усилий, которые сейчас находятся на столе переговоров. Мир должен ответить действиями, а не словами, утверждает Сибига.

В частности, Украине срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны и перехватчики. Россия должна столкнуться с усилением санкций, более глубокой изоляцией и растущим давлением, пока террор не перестанет быть жизнеспособным инструментом ее политики, убежден министр.

– Это единственный способ заставить Россию остановить эту войну, – подчеркнул глава МИД Украины.

В ночь на 4 июля российские войска атаковали город Сумы по меньшей мере шестью управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.

Утром стало известно, что из-за обстрела Сум погибли четыре человека, еще более 30 пострадавших. Отмечается, что один из КАБов попал по центральной части города.

Фото : ДСНС

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