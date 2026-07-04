Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 4 июля 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 225 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиационных ударов с применением 161 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 6393 дрона-камикадзе и осуществил 2194 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года
Потери врага на 4 июля 2026 года
- личного состава около 1 408 340 (+1 190) человек;
- танков – 12 074 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 869 (+6);
- артиллерийских систем – 45 325 (+100);
- РСЗО – 1 913 (+1);
- средств ПВО – 1 469 (+6);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);
- крылатых ракет – 4 847 (+1);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);
- специальной техники – 4 385 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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