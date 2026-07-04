По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 225 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиационных ударов с применением 161 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 6393 дрона-камикадзе и осуществил 2194 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2026 года

Потери врага на 4 июля 2026 года

  • личного состава около 1 408 340 (+1 190) человек;
  • танков – 12 074 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 869 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 325 (+100);
  • РСЗО – 1 913 (+1);
  • средств ПВО – 1 469 (+6);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);
  • крылатых ракет – 4 847 (+1);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);
  • специальной техники – 4 385 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныКарта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.