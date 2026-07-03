Фронт в Украине стремительно меняется: килл-зона уже простирается на десятки километров и продолжает расширяться. В ДШВ прогнозируют, что к концу года эта зона может увеличиться до 30 км.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7-го корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Как изменилась линия соприкосновения

Евгений Ласийчук отметил, что классической линии соприкосновения уже не существует, ведь она превратилась в серую зону или так называемую килл-зону.

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– И линию соприкосновения, и тыл батальонных районов обороны на сегодняшний день трудно сравнить с 2022–2023 годами. Выжженная земля, серая зона, килл-зона – это 20–25 км. Думаю, к концу года она увеличится примерно до 30 км, – отметил он.

Командир напомнил, что она является зеркальной, поэтому, учитывая часть, оккупированную противником, килл-зона в целом достигает 50–60 км.

Он пояснил, что там находится “выжженная земля, где контролируется все: и движение, и передвижение врага, и наших подразделений”.

– То есть в этой зоне военные должны находиться под защитой либо системы радиоэлектронной борьбы, либо под укрытиями, – подытожил он.

Как РФ изменила тактику наступления

Командир Ласийчук уточнил, что изменения в тактике наступления россияне внедрили из-за больших потерь техники и личного состава.

Так, теперь враг пытается проникать небольшими группами между украинскими позициями, тогда как раньше противник пытался наступать крупными группами, используя бронетехнику и автомобили. Пехота подъезжала как можно ближе к украинским позициям, после чего переходила к штурму.

Ласийчук пояснил, что такая техника стала слишком легкой мишенью для украинских защитников, поэтому теперь они продвигаются группами по 2–3 человека и пытаются незаметно пройти между украинскими боевыми порядками, используя особенности местности и погодные условия.

– Например, на боевой машине пехоты могло передвигаться 20–30 военнослужащих противника, чтобы как можно ближе подобраться к нашим позициям. Сейчас это уже нереально, потому что для нас это слишком легкая цель. И враг перешел к применению тактики инфильтрации небольших групп – по 2–3 человека, – подытожил он.

Однако, по оценкам командира, эта тактика также не слишком эффективна: российские войска все равно несут большие потери на фронте.

Напомним, российские войска начали применять на Покровском направлении новый дрон БМ-35 с использованием системы связи Starlink.

По словам командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука, БМ-35 является аналогом Шахеда, но имеет меньшие размеры.

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