Выжженная земля: в ДШВ прогнозируют расширение килл-зоны на фронте до 30 км в этом году
- Евгений Ласийчук заявил, что килл-зона на фронте уже составляет 20–25 км и до конца года может расшириться до 30 км.
- По словам военного, классическая линия соприкосновения фактически исчезает, а между позициями сторон формируется широкая зона постоянного огневого контроля.
- Из-за больших потерь техники и личного состава российские войска все чаще используют тактику инфильтрации небольшими группами по 2-3 военных.
Фронт в Украине стремительно меняется: килл-зона уже простирается на десятки километров и продолжает расширяться. В ДШВ прогнозируют, что к концу года эта зона может увеличиться до 30 км.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7-го корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.
Как изменилась линия соприкосновения
Евгений Ласийчук отметил, что классической линии соприкосновения уже не существует, ведь она превратилась в серую зону или так называемую килл-зону.
– И линию соприкосновения, и тыл батальонных районов обороны на сегодняшний день трудно сравнить с 2022–2023 годами. Выжженная земля, серая зона, килл-зона – это 20–25 км. Думаю, к концу года она увеличится примерно до 30 км, – отметил он.
Командир напомнил, что она является зеркальной, поэтому, учитывая часть, оккупированную противником, килл-зона в целом достигает 50–60 км.
Он пояснил, что там находится “выжженная земля, где контролируется все: и движение, и передвижение врага, и наших подразделений”.
– То есть в этой зоне военные должны находиться под защитой либо системы радиоэлектронной борьбы, либо под укрытиями, – подытожил он.
Как РФ изменила тактику наступления
Командир Ласийчук уточнил, что изменения в тактике наступления россияне внедрили из-за больших потерь техники и личного состава.
Так, теперь враг пытается проникать небольшими группами между украинскими позициями, тогда как раньше противник пытался наступать крупными группами, используя бронетехнику и автомобили. Пехота подъезжала как можно ближе к украинским позициям, после чего переходила к штурму.
Ласийчук пояснил, что такая техника стала слишком легкой мишенью для украинских защитников, поэтому теперь они продвигаются группами по 2–3 человека и пытаются незаметно пройти между украинскими боевыми порядками, используя особенности местности и погодные условия.
– Например, на боевой машине пехоты могло передвигаться 20–30 военнослужащих противника, чтобы как можно ближе подобраться к нашим позициям. Сейчас это уже нереально, потому что для нас это слишком легкая цель. И враг перешел к применению тактики инфильтрации небольших групп – по 2–3 человека, – подытожил он.
Однако, по оценкам командира, эта тактика также не слишком эффективна: российские войска все равно несут большие потери на фронте.
Напомним, российские войска начали применять на Покровском направлении новый дрон БМ-35 с использованием системы связи Starlink.
По словам командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука, БМ-35 является аналогом Шахеда, но имеет меньшие размеры.