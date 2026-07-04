Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 4 липня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Ворог здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6393 дрони-камікадзе та здійснив 2194 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2026
Втрати ворога на 4 липня 2026 року
- особового складу близько 1 408 340 (+1 190) осіб;
- танків – 12 074 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 869 (+6);
- артилерійських систем – 45 325 (+100);
- РСЗВ – 1 913 (+1);
- засобів ППО – 1 469 (+6);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 815 (+6);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768);
- крилатих ракет – 4 847 (+1);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 115 644 (+407);
- спеціальної техніки – 4 385 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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