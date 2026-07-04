В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российский враг нанес удар по Украине одной баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 86 ударными дронами типов Shahed, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 4 июля

В частности, Искандер-М россияне запустили с территории оккупированного Крыма, ракету Х-59/69 — из акватории Черного моря, а беспилотники — с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел, а также из оккупированного Донецка.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 69 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 17 беспилотников в 16 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в пяти точках.

Военные предупреждают, что вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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