У ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) російський ворог атакував Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 4 липня

Зокрема, Іскандер-М росіяни запустили з території окупованого Криму, ракету Х-59/69 — з акваторії Чорного моря, а безпілотники з напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел, а також окупованого Донецька.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили 69 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на п’яти локаціях.

Військові попереджають, що ворожа атака триває — в повітряному просторі України фіксуються ще декілька БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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