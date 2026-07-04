Атака на Сумы: среди погибших — 5-летняя девочка с мамой, пострадали более 30 человек
Ночью россияне атаковали Сумы пятью управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли четыре человека, еще более 30 пострадали. Один из КАБов ударил по центральной части города.
Об этом сообщают в ГСЧС и глава Сумской ОВА Олег Григоров.
В субботу, 4 июля, в Сумах объявлен День траура.
Ночная атака на Сумы 4 июля: что известно
По словам главы ОВА, в результате атаки на Сумы пострадали 33 мирных жителя, среди них — минимум семеро детей.
Спасатели помогали транспортировать пострадавших в машины скорой помощи, эвакуировали людей и проводили поисковые работы под завалами многоквартирного жилого дома.
Из поврежденных квартир удалось спасти пятерых человек.
В больнице медики пытались реанимировать пострадавшего мужчину, у которого остановилось сердце. По данным ОВА, он находился в критически тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
Также в крайне тяжелом состоянии находится молодая женщина.
— Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные меры не дали результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина, — рассказал Григоров.
Старшая дочь женщины сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Также в результате российской атаки погиб 64-летний мужчина.
В результате атаки на Сумы повреждены 14 многоквартирных домов, медучреждение, два образовательных учреждения, восемь магазинов, кафе и пять автомобилей.
Открыто уголовное производство по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.