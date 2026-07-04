Ночью россияне атаковали Сумы пятью управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли четыре человека, еще более 30 пострадали. Один из КАБов ударил по центральной части города.

Об этом сообщают в ГСЧС и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В субботу, 4 июля, в Сумах объявлен День траура.

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По словам главы ОВА, в результате атаки на Сумы пострадали 33 мирных жителя, среди них — минимум семеро детей.

Спасатели помогали транспортировать пострадавших в машины скорой помощи, эвакуировали людей и проводили поисковые работы под завалами многоквартирного жилого дома.

Из поврежденных квартир удалось спасти пятерых человек.

В больнице медики пытались реанимировать пострадавшего мужчину, у которого остановилось сердце. По данным ОВА, он находился в критически тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Также в крайне тяжелом состоянии находится молодая женщина.

— Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные меры не дали результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина, — рассказал Григоров.

Старшая дочь женщины сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в результате российской атаки погиб 64-летний мужчина.

В результате атаки на Сумы повреждены 14 многоквартирных домов, медучреждение, два образовательных учреждения, восемь магазинов, кафе и пять автомобилей.

Открыто уголовное производство по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Офіс генпрокурора

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