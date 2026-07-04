Российские власти и военное командование вновь прибегли к распространению дезинформации, заявив о якобы захвате Константиновки в Донецкой области.

Группировка войск Восток опровергла эти сообщения, назвав их очередной ложью РФ.

Опровержение информации о захвате Константиновки

В Группировке войск Восток подчеркнули, что подобные заявления являются попыткой Кремля создать иллюзию успехов на фронте и скрыть провал собственных оперативно-стратегических планов, а также значительные потери личного состава российской армии.

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По информации Группировки войск Восток, Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины. В то же время в некоторых районах продолжаются активные городские бои.

В командовании отметили, что российские диверсионно-штурмовые группы пытаются проникнуть в Константиновку, однако наши защитники своевременно выявляют такие попытки. Украинские защитники уничтожают оккупантов, а также наносят удары по их логистическим маршрутам и местам сосредоточения личного состава.

В Группировке войск Восток призвали доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять российские информационные вбросы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ГВ Восток/Патрульная полиция

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