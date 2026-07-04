Російська влада та військове командування знову вдалися до розповсюдження дезінформації, заявивши про нібито захоплення Костянтинівки Донецької області.

Угруповання військ Схід спростувало ці повідомлення, назвавши їх черговою брехнею РФ.

Спростування захоплення Костянтинівки

В УВ Схід наголосили, що подібні заяви є спробою Кремля створити ілюзію успіхів на фронті та приховати провал власних оперативно-стратегічних планів, а також значні втрати особового складу російської армії.

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За інформацією Угруповання військ Схід, Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України. Водночас у частині районів тривають активні міські бої.

У командуванні зазначили, що російські диверсійно-штурмові групи намагаються проникнути до Костянтинівки, однак наші оборонці своєчасно виявляють такі спроби. Українські захисники знищують окупантів, а також завдають ударів по їхніх логістичних маршрутах і місцях зосередження особового складу.

В Угрупованні військ Схід закликали довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не поширювати російські інформаційні вкиди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: УВ Схід/Патрульна поліція

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