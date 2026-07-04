Юлия Соколова, выпускающий редактор
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Потери РФ на 4 июля: ликвидированы еще 1190 оккупантов и сто артсистем
За прошедшие сутки, 3 июля, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1592-е сутки полномасштабной войны превысили 1,4 млн.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 4 июля 2026 года
- личного состава около 1 408 340 (+1 190) человек;
- танков – 12 074 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 869 (+6);
- артиллерийских систем – 45 325 (+100);
- РСЗО – 1 913 (+1);
- средств ПВО – 1 469 (+6);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);
- крылатых ракет – 4 847 (+1);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);
- специальной техники – 4 385 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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