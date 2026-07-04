За прошедшие сутки, 3 июля, Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1592-е сутки полномасштабной войны превысили 1,4 млн.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 4 июля 2026 года

личного состава около 1 408 340 (+1 190) человек;

танков – 12 074 (+1);

боевых бронированных машин – 24 869 (+6);

артиллерийских систем – 45 325 (+100);

РСЗО – 1 913 (+1);

средств ПВО – 1 469 (+6);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);

крылатых ракет – 4 847 (+1);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);

специальной техники – 4 385 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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