Протягом минулої доби, 3 липня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 592-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,4 млн.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 4 липня 2026 року

  • особового складу близько 1 408 340 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 074 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 869 (+6);
  • артилерійських систем – 45 325 (+100);
  • РСЗВ – 1 913 (+1);
  • засобів ППО – 1 469 (+6);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 815 (+6);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768);
  • крилатих ракет – 4 847 (+1);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 115 644 (+407);
  • спеціальної техніки – 4 385 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ВСУ

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