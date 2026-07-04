Протягом минулої доби, 3 липня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 592-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,4 млн.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 4 липня 2026 року

особового складу близько 1 408 340 (+1 190) осіб;

танків – 12 074 (+1);

бойових броньованих машин – 24 869 (+6);

артилерійських систем – 45 325 (+100);

РСЗВ – 1 913 (+1);

засобів ППО – 1 469 (+6);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 815 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768);

крилатих ракет – 4 847 (+1);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 115 644 (+407);

спеціальної техніки – 4 385 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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