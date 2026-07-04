Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки, назвав их очередной ложью и иронично предложив провести там переговоры.

Об этом глава государства сказал, комментируя итоги телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский о “захвате” Константиновки

По словам Зеленского, накануне Дня независимости США Путин пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, распространяя ложную информацию о ситуации на фронте в Украине.

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– Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что если город действительно находится под контролем РФ, как утверждает Кремль, то у Путина не должно было бы возникнуть проблем с проведением там личной встречи.

– Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он не перейдет линию фронта: реальность сильно отличается от слов Путина, — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время беседы с канцлером Германии главной темой стала военная поддержка Украины, в частности поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам президента, Россия делает ставку на массированные ракетные удары по украинским городам, поэтому обеспечение украинской ПВО необходимыми ракетами является одним из ключевых приоритетов. Также стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и результаты действий украинских военных.

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