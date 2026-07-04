Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки, назвавши їх черговою брехнею та іронічно запропонувавши провести там переговори.

Про це глава держави сказав, коментуючи результати телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленський про “захоплення” Костянтинівки

За словами Зеленського, напередодні Дня незалежності США Путін намагається ввести в оману світову спільноту та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, поширюючи неправдиву інформацію про ситуацію на фронті в Україні.

Зараз дивляться

– Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що якщо місто дійсно перебуває під контролем РФ, як стверджує Кремль, то у Путіна не мало б виникнути проблем із проведенням там особистої зустрічі.

– Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів, — зазначив глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що під час розмови з канцлером Німеччини головною темою стала військова підтримка України, зокрема постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами президента, Росія робить ставку на масовані ракетні удари по українських містах, тому забезпечення української ППО необхідними ракетами є одним із ключових пріоритетів. Також сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та результати дій українських військових.

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