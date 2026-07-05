Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил создать в составе Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины бригаду противоминной борьбы.

Соответствующий указ №585 от 4 июля 2026 года опубликован на официальном сайте главы государства.

Создание бригады противоминной борьбы ВМС ВСУ: что известно

Согласно документу, Кабинет Министров должен принять дополнительные меры для реализации задач Стратегии морской безопасности Украины по наращиванию возможностей Военно-Морских сил ВСУ, “решив необходимые вопросы относительно организации создания в составе Военно-Морских сил бригады противоминной борьбы”.

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Также Минобороны Украины совместно с Генштабом ВСУ поручено незамедлительно осуществить меры по созданию в составе ВМС ВСУ бригады противоминной борьбы.

В указе отмечается, что решение принято “в целях обеспечения защиты национальных интересов Украины, эффективного противодействия вооруженной агрессии РФ против Украины, реагирования на угрозы безопасности в акватории Черного моря, нейтрализации минной угрозы судоходству и наращивания противоминных возможностей Военно-Морских сил ВСУ”.

В воскресенье, 5 июля, президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Военно-Морских сил Украины.

— Спасибо всем нашим военным морякам, морским пехотинцам, экипажам кораблей, береговым подразделениям и каждому, кто служит в ВМС, — отметил глава государства.

По словам президента, благодаря смелости военнослужащих ВМС ВСУ морское пространство Украины остаётся под украинским контролем, южные регионы имеют защиту от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжёлых участках фронта.

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