Створення бригади протимінної боротьби в складі ВМС ЗСУ: указ Зеленського
- Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі ВМС ЗСУ бригади протимінної боротьби.
- Кабмін має забезпечити реалізацію рішення в межах Стратегії морської безпеки України.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив створити у складі Військово-Морських сил Збройних сил України бригаду протимінної боротьби.
Відповідний указ №585 від 4 липня 2026 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Створення бригади протимінної боротьби ВМС ЗСУ: що відомо
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має вжити додаткових заходів для реалізації завдань Стратегії морської безпеки України щодо нарощування спроможностей Військово-Морських сил ЗСУ, “вирішивши необхідні питання стосовно організації створення у складі Військово-Морських сил бригади протимінної боротьби”.
Також Міноборони України спільно з Генштабом ЗСУ доручено невідкладно здійснити заходи зі створення у складі ВМС ЗСУ бригади протимінної боротьби.
В указі зазначено, що рішення ухвалено “з метою забезпечення захисту національних інтересів України, ефективної протидії збройній агресії РФ проти України, реагування на загрози безпеці в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози судноплавству та нарощування протимінних спроможностей Військово-Морських Сил ЗСУ”.
У неділю, 5 липня, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Військово-Морських сил України.
– Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС, – зазначив глава держави.
За словами президента, завдяки сміливості військовослужбовців ВМС ЗСУ морський простір України залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту.