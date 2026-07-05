Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив створити у складі Військово-Морських сил Збройних сил України бригаду протимінної боротьби.

Відповідний указ №585 від 4 липня 2026 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Створення бригади протимінної боротьби ВМС ЗСУ: що відомо

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має вжити додаткових заходів для реалізації завдань Стратегії морської безпеки України щодо нарощування спроможностей Військово-Морських сил ЗСУ, “вирішивши необхідні питання стосовно організації створення у складі Військово-Морських сил бригади протимінної боротьби”.

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Також Міноборони України спільно з Генштабом ЗСУ доручено невідкладно здійснити заходи зі створення у складі ВМС ЗСУ бригади протимінної боротьби.

В указі зазначено, що рішення ухвалено “з метою забезпечення захисту національних інтересів України, ефективної протидії збройній агресії РФ проти України, реагування на загрози безпеці в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози судноплавству та нарощування протимінних спроможностей Військово-Морських Сил ЗСУ”.

У неділю, 5 липня, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Військово-Морських сил України.

– Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС, – зазначив глава держави.

За словами президента, завдяки сміливості військовослужбовців ВМС ЗСУ морський простір України залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту.

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