Сумська ОВА попереджає про можливі російські удари по автозаправних станціях найближчим часом.

Українців просять без нагальної потреби не перебувати поблизу АЗС, керівництво заправок поінформували про потенційну загрозу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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– За отриманою інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях, – зазначив Григоров.

Він закликав мешканців Сумщини тимчасово утриматися від відвідування автозаправних станцій і не перебувати поблизу АЗС без нагальної потреби.

Також Григоров повідомив, що керівництво АЗС уже поінформоване про можливу загрозу.

У Сумській ОВА підготують відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська завдали удару по АЗС у Павлограді Дніпропетровської області.

Унаслідок атаки на станції технічного обслуговування загорілися вантажівки.

На місці події працювали екстрені служби. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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