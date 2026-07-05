Втрати ворога на 5 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 290 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 593-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,409 млн.

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Втрати ворога на 5 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 409 630 (+1 290);
  • танків – 12 081 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 878 (+9);
  • артилерійських систем – 45 388 (+63);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 916 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 470 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628);
  • крилатих ракет – 4 847;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462);
  • спеціальної техніки – 4 385.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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