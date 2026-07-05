Втрати ворога на 5 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 290 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 593-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,409 млн.

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Втрати ворога на 5 липня 2026 року

особового складу – близько 1 409 630 (+1 290);

танків – 12 081 (+7);

бойових броньованих машин – 24 878 (+9);

артилерійських систем – 45 388 (+63);

реактивних систем залпового вогню – 1 916 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 470 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628);

крилатих ракет – 4 847;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462);

спеціальної техніки – 4 385.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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