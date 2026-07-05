Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 5 липня: ліквідовано 1 290 окупантів та 63 артсистеми
Втрати ворога на 5 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 290 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 593-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,409 млн.
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Втрати ворога на 5 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 409 630 (+1 290);
- танків – 12 081 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 878 (+9);
- артилерійських систем – 45 388 (+63);
- реактивних систем залпового вогню – 1 916 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 470 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628);
- крилатих ракет – 4 847;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462);
- спеціальної техніки – 4 385.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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