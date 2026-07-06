Канцелярия Навроцкого выступила против рассекречивания информации о военной помощи Украине
- Канцелярия президента Польши раскритиковала решение правительства рассекретить военную помощь Украине.
- Пресс-секретарь Кароля Навроцкого заявил, что такая информация должна оставаться секретной.
В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали решение правительства Дональда Туска рассекретить информацию о военной помощи, которую Варшава оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич, сообщает Polsat News.
Рассекречивание информации о военной помощи Украине: реакция канцелярии Навроцкого
Комментируя решение Министерства национальной обороны Польши обнародовать информацию о военной помощи Украине, Лешкевич заявил, что такие сведения не должны становиться достоянием общественности.
— Это не лучшее решение. Это секретная информация, и ее не стоит разглашать общественности. Это отвлекающий маневр, — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, правительство могло использовать тему помощи Украине, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем и скандалов.
Лешкевич усомнился в мотивах решения правительства, заявив, что премьер-министр Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш могли воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание общества.
По его мнению, обнародование информации об объемах помощи Украине — это “тема-заменитель”, которая должна доминировать в информационном пространстве в ближайшие дни.
Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что Минобороны одновременно поручило Военной контрразведке проверить возможную утечку секретной информации о передаче Украине ракет для систем Patriot.
— Что-то в этой истории не сходится, — заявил Лешкевич.
В то же время он отметил, что украинская сторона ещё несколько месяцев назад публично благодарила Польшу за передачу ракет для Patriot.
Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассекретит список военной помощи, переданной Украине в 2022–2026 годах.
По его словам, решение приняли после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.
Кроме того, польская военная контрразведка проверяет возможную утечку государственной тайны после заявлений о якобы передаче Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot без согласования с парламентом.