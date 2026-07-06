Після масованого обстрілу у ніч на 6 липня обмежено рух поїздів на окремих ділянках залізниці на Київщині.

Про це поінформували в пресслужбі Укрзалізниці.

Обмеження руху поїздів на Київщині 6 липня: що відомо

Як уточнили в УЗ, через обмеження руху поїздів на Київщині задіяні резервні маршрути.

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— На деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Відтак задіюємо резервні обʼїзні маршрути, – йдеться в повідомленні.

Це стосується таких поїздів:

№93 Харків — Холм;

№134 Кам’янець-Подільський — Київ;

№94 Холм — Харків;

№43 Дніпро — Івано-Франківськ;

№104 Львів — Лозова.

Очікуються затримки в русі цих поїздів. Орієнтовний час можна відслідковувати на сайті uz-vezemo. Однак всі ключові зупинки буде збережено.

Обмеження приміського руху поїздів на Київщині 6 липня

Київська кільцева електричка вранці 6 липня їде повним кільцем. Однак на під’їзді до станції Київ-Волинський можливі затримки.

Водночас ускладнений приміський рух на фастівському напрямку. Так, поїзд №6004 Фастів – Боярка прямує із затримкою в дві години.

Місцева влада організувала автобуси для “човникового” сполучення між Бояркою та Києвом. Автошатли Боярка – Київ будуть курсувати між вокзалом у Боярці та станцією метро Теремки у столиці і зворотно.

Як відомо, в ніч на 6 липня ворог атакував Київ ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наразі відомо про значні руйнування, щонайменше 11 загиблих та понад 40 поранених.

Внаслідок нічної атаки постраждала і Київська область. Відомо про одну загиблу людину та ще 15 постраждалих.

Фото: Укрзалізниця

Джерело : Укрзалізниця, КМДА

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