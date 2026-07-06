На Київщині обмежили рух поїздів після нічного обстрілу
- На Київщині запровадили обмеження руху поїздів після масованої атаки РФ у ніч на 6 липня.
- Ускладнений і приміський рух поїздів на фастівському напрямку.
Після масованого обстрілу у ніч на 6 липня обмежено рух поїздів на окремих ділянках залізниці на Київщині.
Про це поінформували в пресслужбі Укрзалізниці.
Обмеження руху поїздів на Київщині 6 липня: що відомо
Як уточнили в УЗ, через обмеження руху поїздів на Київщині задіяні резервні маршрути.
— На деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Відтак задіюємо резервні обʼїзні маршрути, – йдеться в повідомленні.
Це стосується таких поїздів:
- №93 Харків — Холм;
- №134 Кам’янець-Подільський — Київ;
- №94 Холм — Харків;
- №43 Дніпро — Івано-Франківськ;
- №104 Львів — Лозова.
Очікуються затримки в русі цих поїздів. Орієнтовний час можна відслідковувати на сайті uz-vezemo. Однак всі ключові зупинки буде збережено.
Обмеження приміського руху поїздів на Київщині 6 липня
Київська кільцева електричка вранці 6 липня їде повним кільцем. Однак на під’їзді до станції Київ-Волинський можливі затримки.
Водночас ускладнений приміський рух на фастівському напрямку. Так, поїзд №6004 Фастів – Боярка прямує із затримкою в дві години.
Місцева влада організувала автобуси для “човникового” сполучення між Бояркою та Києвом. Автошатли Боярка – Київ будуть курсувати між вокзалом у Боярці та станцією метро Теремки у столиці і зворотно.
Як відомо, в ніч на 6 липня ворог атакував Київ ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наразі відомо про значні руйнування, щонайменше 11 загиблих та понад 40 поранених.
Внаслідок нічної атаки постраждала і Київська область. Відомо про одну загиблу людину та ще 15 постраждалих.
Фото: Укрзалізниця