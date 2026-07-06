В результате взрывной волны во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 6 июля были повреждены учебный корпус и общежитие Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка.

Во время атаки на Киев 6 июля пострадал корпус КНУ: что известно

По словам Копейки, взрывная волна повредила корпуса КНУ, расположенные на территории ВДНГ.

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— Сегодняшний массированный обстрел в очередной раз напомнил, какую высокую цену ежедневно платит Украина. В результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ на ВДНГ: выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов, повреждено также общежитие, — написал он в Facebook.

И.о. ректора отметил, что, по предварительной информации, другие объекты университета не пострадали.

Копейка подчеркнул, что это уже не первый раз, когда университет страдает от российских обстрелов. По его словам, руководство вуза уже сообщало о повреждениях учебного заведения после предыдущей атаки РФ, которая произошла несколько дней назад.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Повреждения зафиксировали в трех районах столицы — Подольском, Дарницком и Голосеевском.

По последним данным, в результате атаки погибли как минимум 12 человек, ещё 60 получили ранения, среди них есть дети. Поисково-спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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