Унаслідок вибухової хвилі під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 6 липня пошкоджено навчальний корпус і гуртожиток Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив виконувач обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.

Під час атаки на Київ 6 липня пошкоджено корпус КНУ: що відомо

За словами Копійки, вибухова хвиля пошкодила корпуси КНУ, розташовані на території ВДНГ.

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— Сьогоднішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна. Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток, – написав він у Facebook.

В.о. ректора зазначив, що, за попередньою інформацією, інші об’єкти університету пошкоджень не зазнали.

Копійка наголосив, що це вже не вперше університет страждає внаслідок російських обстрілів. За його словами, керівництво вишу вже повідомляло про пошкодження навчального закладу після попередньої атаки РФ, яка сталася кілька днів тому.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

Пошкодження зафіксували у трьох районах столиці – Подільському, Дарницькому та Голосіївському.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, ще 60 дістали поранення, серед них є діти. Пошуково-рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

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