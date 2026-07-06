В ночь на 6 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев и Киевскую область. В Вишневой городской территориальной общине сообщили, что после массированного обстрела сохраняется угроза повторной детонации взрывоопасных предметов в районе поражения.

На месте работают все необходимые экстренные службы. Работники ГСЧС, полиции и других служб ликвидируют последствия атаки и при необходимости проводят эвакуацию населения с опасных территорий.

Более того, после очередной массированной российской атаки на Киев и Киевскую область в городе Вишневое резко ухудшилось качество воздуха. Утром 6 июля датчики фиксировали очень вредный уровень загрязнения.

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Рассказываем, какое сейчас состояние воздуха в Вишневом, что стало причиной загрязнения и какие рекомендации дали жителям.

Уровень загрязнения воздуха в Вишневом после атаки

Одним из последствий ударов стало существенное ухудшение качества воздуха в Вишневом.

По данным системы мониторинга SaveEcoBot, в 7:00 индекс загрязнения воздуха в Вишневом утром достиг 262, что соответствует очень вредному уровню. Основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль PM2.5, которая может негативно влиять на органы дыхания, особенно у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых людей.

Впрочем, по состоянию на данный момент ситуация постепенно нормализовалась. Показатели качества воздуха в Вишневом вернулись к безопасным значениям, хотя жителям следует и дальше следить за актуальными данными на карте качества воздуха и сообщениями местных властей.

В Вишневом предупредили об опасности повторной детонации

Жителей призывают не приближаться к местам падения обломков, не прикасаться к подозрительным предметам и не пытаться самостоятельно их перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 102.

Более того, в общине обратились к жителям и руководителям предприятий с просьбой временно не выходить на рабочие места и без необходимости не находиться на улице.

Ограничения касаются улиц Киевской, Святошинской, Парковой, Леси Украинки, Европейской, Балуковой, Зализничной и Пивденной. Власти подчеркивают, что эти меры введены для безопасности людей, пока продолжаются аварийно-спасательные работы и обследование территории.

Также жителей просят не заходить в районы, где упали обломки или работают спасатели, до официального завершения их обследования и разминирования.

В Вишневом организовали эвакуацию населения

Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов в общине объявили эвакуацию для всех желающих временно выехать из города.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник подчеркнул, что территория вблизи места поражения остается опасной из-за риска повторных взрывов. По его словам, доступ к этому участку ограничен, а все необходимые службы продолжают работать над ликвидацией последствий российской атаки.

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