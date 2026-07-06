У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ і Київську область. У Вишневій міській територіальній громаді повідомили, що після масованого обстрілу зберігається загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів у районі ураження.

На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Працівники ДСНС, поліції та інших служб ліквідовують наслідки атаки й за потреби проводять евакуацію населення з небезпечних територій

Ба більше, після чергової масованої російської атаки на Київ та Київську область у місті Вишневе різко погіршилася якість повітря. Вранці 6 липня датчики фіксували дуже шкідливий рівень забруднення.

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Розповідаємо, який зараз стан повітря у Вишневому, що стало причиною забруднення та які рекомендації дали жителям.

Рівень забруднення повітря у Вишневому після атаки

Одним із наслідків ударів стало суттєве погіршення якості повітря у Вишневому.

За даними системи моніторингу SaveEcoBot, о 7:00 індекс забруднення повітря у Вишневому вранці сягнув 262, що відповідає дуже шкідливому рівню. Основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил PM2.5, який може негативно впливати на органи дихання, особливо у людей із хронічними захворюваннями, дітей та літніх людей.

Втім, станом на зараз ситуація поступово нормалізувалася. Показники якості повітря у Вишневому повернулися до безпечних значень, хоча мешканцям варто і надалі стежити за актуальними даними на карті якості повітря та повідомленнями місцевої влади.

У Вишневому попередили про небезпеку повторної детонації

Мешканців закликають не наближатися до місць падіння уламків, не торкатися підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщувати. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Ба більше, у громаді звернулися до жителів і керівників підприємств із проханням тимчасово не виходити на робочі місця та без нагальної потреби не перебувати на вулиці.

Обмеження стосуються вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукова, Залізничної та Південної. Влада наголошує, що ці заходи запроваджені для безпеки людей, доки тривають аварійно-рятувальні роботи та обстеження території.

Також жителів просять не заходити до районів, де впали уламки або працюють рятувальники, до офіційного завершення їхнього обстеження та розмінування.

У Вишневому організували евакуацію населення

Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів у громаді оголосили евакуацію для всіх, хто бажає тимчасово виїхати з міста.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник наголосив, що територія поблизу місця ураження залишається небезпечною через ризик повторних вибухів. За його словами, доступ до цієї ділянки обмежений, а всі необхідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки.

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