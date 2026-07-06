Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до союзників із закликом невідкладно посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що головним пріоритетом має стати захист дітей від російського балістичного терору.

Про це очільник МЗС заявив після нічної масованої атаки РФ по Україні.

Сибіга про посилення ППО

За словами глави МЗС, у ніч на 6 липня столиця пережила одну з найважчих атак. Росія випустила понад два десятки балістичних ракет, унаслідок чого загинули щонайменше 11 людей, ще десятки дістали поранення, серед них є діти.

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Андрій Сибіга зазначив, що саме це стане головним посланням України на саміті НАТО, який відбудеться цього тижня в Анкарі. Він закликав світових лідерів усвідомити масштаби російського терору та відреагувати не заявами, а конкретними рішеннями.

Міністр наголосив, що російські війська навмисно били по житлових будинках, коли люди спали, прагнучи завдати максимальної кількості жертв. Він також повідомив, що в одному з районів Києва рятувальники дістали з-під завалів загиблу родину — матір, батька та дитину.

За словами очільника МЗС, рятувальні роботи тривають, а кількість жертв може зрости.

Сибіга підкреслив, що відповіддю союзників має стати негайне посилення української системи протиповітряної оборони. Він наголосив, що ракети PAC-3 для комплексів Patriot були створені саме для перехоплення балістичних ракет і зараз потрібні Україні найбільше.

— Час слабких кроків минув. Всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Для нас час вимірюється людськими життями, — заявив глава української дипломатії.

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