Завтра, 7 июля, в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки сегодня ночью.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

День траура в Киеве 6 июля

7 июля в столице будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

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В день траура в Киеве будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

По последней информации, в результате ночной российской атаки уже погибло 11 местных жителей, ещё как минимум 60 человек пострадали, среди них есть дети.

Вражеские удары разрушили жилые многоэтажки. Поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами.

В ходе ночной атаки пострадала и Киевская область. Последствия фиксируются в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате массированной вражеской атаки погибли три человека. Известно о 26 пострадавших, среди них — двое детей: младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок.

В больницы доставили 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации эвакуировали 479 жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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