Циркони, Калібри й сотні Shahed: як сили ППО відбили нічну масовану атаку
- Росія випустила по Україні 419 ракет і дронів.
- Основний удар припав на Київ.
- Сили протиповітряної оборони збили 363 цілі.
У ніч проти 6 липня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши одночасно ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Основною ціллю масованого удару став Київ.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атака на Україну 6 липня
За даними військових, із 18:00 5 липня противник застосував загалом 419 засобів повітряного нападу. Серед них — 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон-імітатор Пародія.
Зокрема, Росія випустила:
- 6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон/Онікс;
- 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 33 крилаті ракети Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон-імітатор Пародія.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 363 повітряні цілі. Серед них — 37 крилатих ракет, зокрема 31 ракета Х-101 і 6 ракет Калібр, а також 326 безпілотників різних типів.
Водночас у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 29 балістичних і протикорабельних ракет, а також 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на 16 локаціях.
У Повітряних силах попереджають, що в українському небі залишаються кілька ворожих ударних безпілотників.
За інформацією міської влади Києва, внаслідок нічної атаки у столиці загинуло 11 людей, щонайменше 60 постраждало. Пошкоджені багатоквартирні будинки.
На Київщині внаслідок російської атаки загинула одна людина. Руйнування зафіксовано у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. У Вишневому триває ліквідація наслідків.