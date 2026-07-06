У ніч проти 6 липня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши одночасно ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Основною ціллю масованого удару став Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака на Україну 6 липня

За даними військових, із 18:00 5 липня противник застосував загалом 419 засобів повітряного нападу. Серед них — 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон-імітатор Пародія.

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Зокрема, Росія випустила:

6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон/Онікс;

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон-імітатор Пародія.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 363 повітряні цілі. Серед них — 37 крилатих ракет, зокрема 31 ракета Х-101 і 6 ракет Калібр, а також 326 безпілотників різних типів.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 29 балістичних і протикорабельних ракет, а також 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на 16 локаціях.

У Повітряних силах попереджають, що в українському небі залишаються кілька ворожих ударних безпілотників.

За інформацією міської влади Києва, внаслідок нічної атаки у столиці загинуло 11 людей, щонайменше 60 постраждало. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

На Київщині внаслідок російської атаки загинула одна людина. Руйнування зафіксовано у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. У Вишневому триває ліквідація наслідків.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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