Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби за загиблими у масованій російській атаці сьогодні вночі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

День жалоби у Києві 6 липня

7 липня у столиці спустять прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

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У день жалоби у Києві будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

За останньою інформацією, внаслідок нічної російської атаки вже загинуло 11 місцевих жителів, ще щонайменше 60 людей постраждало, серед них є діти.

Ворожі удари понівечили житлові багатоповерхівки. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

Під час нічної атаки постраждала й Київщина. Фіксуються наслідки у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними керівника Київської ОВА Миколи Калашника, унаслідок масованої ворожої атаки загинули три людини. Відомо про 26 постраждалих, серед них — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина.

До лікарень доправили 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. У Вишневому через загрозу повторної детонації евакуювали 479 жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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